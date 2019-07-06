  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Türkiye'de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor

» »
Türkiye’nin KKTC’yle ilişkilerinin bütün yönleriyle uyumlu şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonunun, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakan tarafından yerine getirilmesini ve bu makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşt
Türkiye'de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor

Türkiye’nin KKTC’yle ilişkilerinin bütün yönleriyle uyumlu şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonunun, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakan tarafından yerine getirilmesini ve bu makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulmasını içeren bir genelge yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Resmi Gazetesi’nde dün yayımlanan genelgede, şu ifadeler yer alıyor:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerimizin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecektir.

KKTC'nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla ülkemizden KKTC'ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulması uygun görülmüştür.

İki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu genelgeye göre Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile oluşacak geçici çalışma grupları kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeyle, 1997/60, 1998/17, 2001/7 ve 2007/31 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaniçi'nde çıkan yangın Mesarya bölgesini elektriksiz bıraktı!05 Temmuz 2019 Cuma 23:41
  • Son Dakika Haberi: Alaniçi'nde büyük yangın (VİDEO)05 Temmuz 2019 Cuma 23:08
  • AP'ye seçilen Kıbrıslı Türk'ten barış ve federalizm vaadi05 Temmuz 2019 Cuma 22:48
  • Koopbank 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor05 Temmuz 2019 Cuma 16:17
  • Sucuoğlu: KKTC'de kayıt dışılık yüzde 20.4405 Temmuz 2019 Cuma 16:13
  • Yenierenköy’de Yaza Merhaba panayırı05 Temmuz 2019 Cuma 16:12
  • 2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı05 Temmuz 2019 Cuma 15:59
  • İş kazası: Izgara alev aldı, aşçı yaralandı!05 Temmuz 2019 Cuma 15:55
  • Cumhurbaşkanı Akıncı ABD Büyükelçisi Garber’i kabul etti05 Temmuz 2019 Cuma 15:49
  • Süt bedelleri ödeniyor05 Temmuz 2019 Cuma 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti