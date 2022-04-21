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Türkiye'de Kinder ürünlerine toplatma kararı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı bazı ürünleri piyasadan toplatma kararı aldı. Buna göre, bakanlık kararıyla 'Kinder Schoko Bons' ürünü piyasadan toplatılacak.
Türkiye'de Kinder ürünlerine toplatma kararı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri piyasadan toplatma kararı aldı.

NTV’nin haberine göre, Avrupa Birliği’nden gelen bildirim üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Buna göre, bakanlık kararıyla ‘Kinder Schoko Bons’ ürünü piyasadan toplatılacak.

ANALİZ ZORUNLULUĞU GELMİŞTİ

Öte yandan, Salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa’da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye’de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirilmişti.

Bunun üzerine Kinder Türkiye’den de dün yazılı bir açıklama gelmiş; açıklamada “Ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir” denilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının artırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad (alışılmış) bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

NE OLMUŞTU?

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV), Kinder çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı önceki hafta geçici olarak kapatmıştı.

Hollanda ve Belçika, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Salmonella analizi yapılacak Kinder markalı ürünler arasında Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder ve Mixed Patisserie PRA, vb. ürünler yer alıyor.

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