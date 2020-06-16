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Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı 492'ye, ölü sayısı 18'e yükseldi

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Türkiye'de 16 Haziran itibariyle kene ısırmasına bağlı gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı 492'ye, ölüm sayısı 18'e ulaştı
Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı 492'ye, ölü sayısı 18'e yükseldi

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında görülme sıklığı artan ve ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının Türkiye’deki son durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen, kene ısırığı kaynaklı KKKA hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor.

Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor.

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