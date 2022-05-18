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Türkiye'de kış geri geliyor!

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Bugün Türkiye'nin Anadolu'suda hava sıcak ancak yurdun kuzeyine yağış ve soğuk hava geliyor.
Türkiye'de kış geri geliyor!

Üç büyük kentte rüzgar tersine dönüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'e rüzgarlı ve yağışlı hava geliyor. 

Marmara Bölgesi'nde öğleye doğru başlayacak sağanaklarla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bölgede etkili olacak poyrazla birlikte hissedilen sıcaklık 14-15 dereceye düşecek. Perşembe günü yağış az ancak soğuk hava etkisini sürdürecek. 

MGM'den Marmara'ya uyarı!

Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısında etkili olacağı hatırlatılan  uyarı yazısında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı önlem çağrısında bulunuldu. 

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Sıcaklık 13 derece birden düşecek

İç Anadolu'da hava sıcak ve yağış beklenmiyor. Ancak çarşamba akşamı Eskişehir tarafında perşembe ise nölge genelinde sağanak bekleniyor. 26-27 dereceleri gören sıcaklık perşembe günü 13 derece birden düşecek.   

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmini raporu: 

Akşamı gündüzden farklı

Ege Bölgesi'nde gündüz hava sıcak ve açık. Bodrum 32, Muğla 28, Afyon 25 derece.

Akşam saatlerinden itibaren serinleyemeye başlayacak havanın ardından bölgede şiddetli rüzgar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 10 derece birden düşecek.

Akdeniz'de ise sıcak hava var ama perşembe günü ülkenin birçok yerinde beklenen sağanak bu bölgede de etkili olacak. Adana 32, Isparta 26 derece. 

Güneydoğu Anadolu'da hava açık. Diyarbakır 26 derece.

Karadeniz'in doğusunda hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Trabzon 26, Samsun 24 derece. Batısında ise öğle saatlerinden itibaren yağış ve soğuk hava geliyor.

Doğu Anadolu sıcak. Hakkari-Van tarafında sağanak var. Malatya 24 derce.

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