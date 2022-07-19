  • BIST 2.451,27
  • Altın 963.266
  • Dolar 17.5281
  • Euro 17.8305
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Türkiye'de KKTC plakalı araç kaza yaptı

»
Amasya'da biri KKTC plakalı iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
Türkiye'de KKTC plakalı araç kaza yaptı

Türkiye'de Amasya ilinin Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

41 yaşındaki Yaşar Özdemir’in kullandığı "34 FKG 638" plakalı otomobil ile 43 yaşındaki Ruhi Yıldız idaresindeki "PY 703" plakalı KKTC'ye kayıtlı salon araç, Taşova kavşağı mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Melek (38), Cemal (15) ve Rüzgar Özdemir (8) ile Süreyya Yıldız (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversitedeki görevine son verilen Ataol Behramoğlu: Bir kürsüm vardı, elimden alındı17 Temmuz 2022 Pazar 10:52
  • Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddia: Birçok sırrı Sedat Peker'de17 Temmuz 2022 Pazar 10:48
  • Türkiye'nin nüfusu belli oldu16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:38
  • Kokoreç de Yunan Tarifi Çıktı16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:49
  • Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 15 Temmuz'daki gibi bu mücadeleyi ispatlamaya devam edeceğiz16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • Türkiye'nin CDS'i 900'ü aştı: Kredi risk primi neden artıyor, sonuçları ne olur?15 Temmuz 2022 Cuma 15:35
  • Aytaç Kardüz: TRT'nin 80 yaşında hayatını kaybeden efsane spikeri15 Temmuz 2022 Cuma 10:11
  • Erdoğan: Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz15 Temmuz 2022 Cuma 09:53
  • Rusya’dan Türkiye’deki zirve ile ilgili açıklama14 Temmuz 2022 Perşembe 17:43
  • Datça yangını sürüyor14 Temmuz 2022 Perşembe 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti