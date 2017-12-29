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Türkiye'de köprü ve otoyollara dolar ayarlı zam geliyor

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Türkiye'de köprü ve otoyollara dolar ayarlı zam geliyor
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve yol ücretlerine zam geleceğini ve bu zamlardan bazılarının dolar kuru üzerinden hesaplanacağını açıkladı.

Türkiye, yeni yıla zamlarla girmeye hazırlanıyor. En son zam haberi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüsü dışındaki köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerinin enflasyona göre zamlanacağını söyledi. Arslan, yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü’nde ise 2 Ocak 2017 ile 2 Ocak 2018 arasındaki kur farkına göre bir ayarlama yapılacağını belirtti. Arslan, yeni rakamların yılın başında açıklanacağını da söyledi.

Arslan'ın ifadeleri şöyle:

"2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız." 

2 Ocak 2017’de kur 3.51 lira seviyesinde bulunuyordu.

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