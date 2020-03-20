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Türkiye’de ‘koranavirüs affı’ gündemde; 100 bin kişiye tahliye yolu açılabilir

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Türkiye’de ‘koranavirüs affı’ gündemde; 100 bin kişiye tahliye yolu açılabilir
Türkiye’de ‘koranavirüs affı’ gündemde; 100 bin kişiye tahliye yolu açılabilir

Türkiye’de koronavirüsün yayılması üzerine ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilmesi için daha önce başlatılan ancak rafa kalkan öneri yeniden gündemde. Yaklaşık 100 bine yakın mahkuma tahliye yolu açılabilir.

euronews’in TBMM kaynaklarından aldığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyelerinden bu konuda yeni bir çalışma başlatılmasını istedi.

Erdoğan, daha önceki af çalışmasıyla ilgili taslakta, terör saldırısı, terör örgütü üyeliği, uyuşturucu, tecavüz gibi suçlardan ve mükerrer işlenen suçlarda ceza indirimine gidilmesi önerisine karşı çıkınca, bu teklif askıya alınmıştı.

Cezaevlerinin aşırı dolu oluşu ve bu durumun koronavirüsü salgını için ciddi tehdit oluşturması ve Erdoğan’ın talebi üzerine konu tekrar Adalet Bakanlığı’nın gündemine geldi.

Evde infaz ile bazı suçlarda tutuksuz yargılama seçenekleri

Üzerinde çalışılan taslakta, infaz düzenlemesinin kapsamının genişletilerek, özellikle yaşlı ve hasta hükümlüler için evde infaz ile bazı suçlarda tutuksuz yargılama seçeneklerinin ele alındığı bildirildi.

Terör, uyuşturucu, tecavüz gibi suçlardan ve mükerrer işlenen suçlardan mahkum olanların dışındakilere ceza indirimine gidilmesi ve tutuksuz yargılamaya öncelik verilmesi sayesinde 100 bine yakın kişiye cezaevinden çıkma olasılığı doğdu.

Türkiye’de cezaevlerinde 300 bini aşkın tutuklu ve mahkum bulunuyor. Türkiye’de cezaevlerinin doluluk oranı yüzde 20’yi geçmiş durumda.

Koronavirüs salgınının ardından muhalefet partileri, tutuklu ve hükümlü yakınları ile bazı barolar, cezaevlerindeki hijyen koşullarına dikkat çekerek, özellikle hasta ve yaşlı tutukluların tahliyesine dönük düzenleme yapması için daha önce hükümete çağrıda bulunmuştu.

2. Yargı paketi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı. İnfaz düzenlemesiyle alakalı olarak da son aşamaya gelindiğin söyleyen Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." ifadesini kullandı.

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