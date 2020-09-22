Türkiye'de korona hastasına 1 milyon 600 bin lira fatura geldi

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından olan 73 yaşındaki Oğuz Peker'e tedavi gördüğü hastane, yoğun bakımda kaldığı 4 aylık süre için 1 milyon 600 bin lira fatura çıkardı.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından olan 73 yaşındaki Oğuz Peker, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin bitmesinin ardından "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diyerek yaşadığı şoku anlatmıştı. Bu sözleriyle gündeme gelen Peker'in hastanede olduğu tedavinin faturası belli oldu.

1 MİLYON 600 BİN LİRA FATURA ÇIKARDILAR

Türkiye'nin ilk korona virüs vakalarından olan Oğuz Peker tedavisi için 1 milyon 600 bin lira fatura geldi. Faturanın 1 milyon lirası Peker'in özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Diğer 600 bin lirasını ise Peker kendisi ödedi.

ZORLU YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

Peker 23 Mart'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Oğuz Peker'e akciğerde buzlu cam görüntüsünden Covid-19 teşhisi konuldu. Hemen hastaneye yatırılan Peker, iki gün sonra da artık kesintisiz 125 gün yani 4 ay sürecek yoğun bakıma alındı. 4 ay boyunca kesintisiz kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Peker, çok zorlu tedavi sürecini geride bırakıp aylar sonra taburcu olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

SORUSU GÜNDEM OLMUŞTU

23 Mart'ta hastalanan Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diye sormuştu. Herkesin maskeli olduğu bir dünyaya uyanan Oğuz Peker, pandemi nedeniyle yaşananları idrak etmekte hayli zorlandığını söylemişti.