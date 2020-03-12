Türkiye'de Korona zirvesi: Okullar 3 hafta tatil, Maçlar seyircisiz oyananacak

Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı sonucu ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verilirken, üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtilirken, Erdoğan'ın planlanmış yurt dışı seyahatlerinin de iptal edildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4,5 saat süren Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan kararları açıkladı.

Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek, ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacak" derken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) evden eğitim için gerekli altyapıyı hazırladığını söyledi. Üniversitelerin de 16 Mart itibarıyla 3 hafta tatil edildiğini belirten Kalın, kreş ve gündüz bakım evleri konusunda toplantıda bir karar alınmadığını açıkladı.

Spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşülecek, uygulamanın bu hafta başlaması önem arz ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan yurt dışı seyahatlerinin iptal edildiğini söyleyen Kalın, kamu görevlilerinin de yurt dışına çıkışlarında izne tabi olacaklarını belirtti.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Salgınla mücadelenin sağlık, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarıyla sürüdürülebilmesi için vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz etmektedir. Alınan tedbirleri titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeyi devam ettireceğiz. Salgının seyrini izlerken ülkemizde atabileceğimiz adımlarla ilgili değerlendirmeleri vatandaşlarımızın dikkate alması ve uygulaması gerekmektedir.

"İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek, ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacak. Öğrenciler evde kalacaklar, evden eğitimlerine devam edecekler, 1 hafta olarak planlandı.

"16 Mart tarihinden itibaren üniversitelerimiz 3 hafta tatil edilecektir.

Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz"

"Spor müsabakalarıyla uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır.

"Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir genelge hazırlandı, fevkalade bir durum olmadıkça kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır.

"Vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir süre ertelemelerini tavsiye ediyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri büyük bir önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın bu tavsiyeleri titizce hayata geçirmeleri önem arz ediyor.

"Bu konularla ilgili ilgili bakanlıklarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da ilgili kurumlarımız kendileri yapacaklardır. Kültür ve Turizm Bakanı'mız kültürel faaliyetlerle ilgili çalışıyorlar, kendileri bir açıklama yapacaklar.

"Şu an itibariyle tek vaka var. Hasta olan kişinin sağlık durumu iyi, onunla birlikte karantinaya alınanların da durumları iyi. Bu karantina ve tedavi sürecinin devam etmesini bekliyoruz.

"İtalya'dan vatandaşlarımızı tahliye etmeyeceğiz"

"İtalya'dan Vuhan benzeri bir tahliye prosedürümüz yok.

"Kreş ve gündüz bakım evleri konusu gündeme gelmedi. Burada velilerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili bir düzenlemeden ziyade kendilerinin bir inisiyatif alarak böyle bir adım atmalarını tavsiye ediyoruz.

"Cumhurbaşkanı'mızın yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

"Özel eğitim kurumlarına tavsiyemiz okullarla ve üniversitelerle ilgili takvime kendilerini uydurmaları. 16 Mart itibariyle ilk ve orta öğretim tatile giriyor. 23 Mart itibariyle öğrencilerimiz eğitimlerini almaya devam edecekler. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili bir eğitim altyapısı hazırladı. Eğitimde biz aman kaybı olmaması ve salgınla mücadelede bir mahal olmaması için böyle bir karar verildi.

"Salı günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı'mızın Merkel ve Macron'la zirve toplantısı olacak.

"Spor Bakanı'mız toplantıdaydı. Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşülecek, uygulamanın bu hafta başlaması önem arz ediyor.

"Üniversitelerdeki idari kadrolarla ilgili izin planlaması yok, YÖK planlayacak, bazı üniversiteler kendileri karar verebilirler, öğretmenlerimizle ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek."