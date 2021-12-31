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Türkiye'de Koronavirüs | 163 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 40 binin üstünde

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Türkiye'de Koronavirüs | 163 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 40 binin üstünde
Türkiye'de Koronavirüs | 163 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 40 binin üstünde

Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Covid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri şu notla duyurdu:

"YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!"

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