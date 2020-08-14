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Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1226 yeni tanı kondu

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Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1226 yeni tanı konduToplam ölü sayısı 5 bin 934'e, vaka sayısı 246 bin 861'e yükseldi
Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1226 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1226 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 934'e, vaka sayısı 246 bin 861'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek."

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