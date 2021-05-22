Türkiye'de Koronavirüs | 231 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 9 binin altına indi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 231 kişi daha hayatını kaybetti, 835 yeni 'hasta' olmak üzere, 8 bin 697 yeni 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 231 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 46 bin 71'e yükseldi.

216 bin 658 testte 8 bin 697 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" dedi.