  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Türkiye'de Koronavirüs | 231 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 9 binin altına indi

»
Türkiye'de Koronavirüs | 231 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 9 binin altına indi
Türkiye'de Koronavirüs | 231 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 9 binin altına indi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 231 kişi daha hayatını kaybetti, 835 yeni 'hasta' olmak üzere, 8 bin 697 yeni 'vaka' tespit edildi. 

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 231 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 46 bin 71'e yükseldi.

216 bin 658 testte 8 bin 697 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin"  dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Haziran ayında 20 yaş üstü herkes aşılanacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:32
  • Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30
  • Soylu hakkındaki iddiaları bakanlara soran Anadolu Ajansı Muhabiri işten çıkartıldı22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:42
  • Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:49
  • Mahkeme başkanı muhalif kaldı; Gezi davasında oy çokluğu ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi21 Mayıs 2021 Cuma 22:47
  • Soylu hakkındaki iddiaları bakanlara soran Anadolu Ajansı Muhabiri işten çıkartıldı21 Mayıs 2021 Cuma 22:43
  • Erdoğan: Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, tüm insanlığın istifadesine sunacağız21 Mayıs 2021 Cuma 21:59
  • Beyaz eşyada bir stratejik hamle de Vestel'den21 Mayıs 2021 Cuma 17:18
  • Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı21 Mayıs 2021 Cuma 14:03
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü21 Mayıs 2021 Cuma 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti