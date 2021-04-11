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Türkiye'de Koronavirüs | 237 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 50 binin üzerinde

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Türkiye'de Koronavirüs | 237 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 50 binin üzerinde
Türkiye'de Koronavirüs | 237 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 50 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 237 kişi daha hayatını kaybederken, 2 bin 548 'hasta' olmak üzere 50 bin 678 yeni 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 237 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 33 bin 939'a yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 50 bin 678 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 849 bin 011 oldu.

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