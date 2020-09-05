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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs: 3 buçuk ay sonra günlük can kaybı 50'nin üzerinde

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Türkiye'de Koronavirüs: 3 buçuk ay sonra günlük can kaybı 50'nin üzerinde
Türkiye'de Koronavirüs: 3 buçuk ay sonra günlük can kaybı 50'nin üzerinde

Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 53 kişi daha hayatını kaybetti, 1612 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışın devam ettiği uyarısında da bulundu.

Koca 2 Eylül'de yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz" demişti.

En son 14 Mayıs'ta 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, ardından günlük vefat sayısı 50'nin altında seyretmişti.

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