Türkiye'de Koronavirüs: 3 buçuk ay sonra günlük can kaybı 50'nin üzerinde

Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 53 kişi daha hayatını kaybetti, 1612 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışın devam ettiği uyarısında da bulundu.
Koca 2 Eylül'de yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz" demişti.
En son 14 Mayıs'ta 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, ardından günlük vefat sayısı 50'nin altında seyretmişti.
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