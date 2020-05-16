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Türkiye'de Koronavirüs | 41 kişi daha hayatını kaybetti; 1610 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 1610 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 96'ya toplam vaka sayısı 148 bin 67'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, yoğun bakım hasta sayısı ve yoğun bakımda vefat eden hasta sayısının oranının azaldığını belirterek, "İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." dedi.