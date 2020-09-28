  • BIST 1.121
  • Altın 470,042
  • Dolar 7,7650
  • Euro 9,0520
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Türkiye'de Koronavirüs | 65 kişi daha hayatını kaybetti, 1412 yeni tanı kondu

»
Toplam ölü sayısı 8 bin 62'ye, vaka sayısı 315 bin 845'e yükseldi
Türkiye'de Koronavirüs | 65 kişi daha hayatını kaybetti, 1412 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 65 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1412 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 8 bin 62'ye, vaka sayısı 315 bin 845'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halk TV beş günlüğüne karartıldı28 Eylül 2020 Pazartesi 11:08
  • Varank: İki aşının hayvan deneyleri bitti, insanlarda denemeye başlamak istiyoruz27 Eylül 2020 Pazar 22:01
  • En pahalı okey: 88 bin lira ceza kesildi27 Eylül 2020 Pazar 21:20
  • Beyoğlu'nda Faslı çifte gasp dehşeti! 2 bin dolarla kaçtılar27 Eylül 2020 Pazar 21:15
  • Dokuz ayda 702 doktor yurt dışına gitmek için TTB’den belge istemiş27 Eylül 2020 Pazar 20:20
  • Dipsiz Göl, eski haline döndü27 Eylül 2020 Pazar 20:10
  • TTB seçimlerini Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı27 Eylül 2020 Pazar 19:26
  • Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler27 Eylül 2020 Pazar 16:41
  • Helikopterden atılan Servet Turgut 17 gündür yoğun bakımda27 Eylül 2020 Pazar 16:05
  • Erdoğan: İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız27 Eylül 2020 Pazar 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti