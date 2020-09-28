Türkiye'de Koronavirüs | 65 kişi daha hayatını kaybetti, 1412 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 8 bin 62'ye, vaka sayısı 315 bin 845'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 65 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1412 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 8 bin 62'ye, vaka sayısı 315 bin 845'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım."