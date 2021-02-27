Türkiye'de Koronavirüs | 71 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 193 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 621 yeni tanı konan 'hasta' dahil olmak üzere, 9 bin 193 'vaka' tespit edildi.

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 621 yeni tanı konan 'hasta' dahil olmak üzere, 9 bin 193 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerine yer verdiği tabloyu açıkladı.

Tabloya göre, 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 28 bin 503'e yükseldi. 9 bin 193 yeni vaka tespit edilmesiyle de salgının başından bu yana tanı konan kişi sayısı 2 milyon 693 bin 164 oldu.