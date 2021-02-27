  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Türkiye'de Koronavirüs | 71 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 193 yeni 'vaka' tespit edildi

»
Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 621 yeni tanı konan 'hasta' dahil olmak üzere, 9 bin 193 'vaka' tespit edildi. 
Türkiye'de Koronavirüs | 71 kişi daha hayatını kaybetti, 9 bin 193 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti, 621 yeni tanı konan 'hasta' dahil olmak üzere, 9 bin 193 'vaka' tespit edildi. 

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerine yer verdiği tabloyu açıkladı. 

Tabloya göre, 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 28 bin 503'e yükseldi. 9 bin 193 yeni vaka tespit edilmesiyle de salgının başından bu yana tanı konan kişi sayısı 2 milyon 693 bin 164 oldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 205 pozitif vaka, 74 kişi hayatını kaybetti.26 Şubat 2021 Cuma 20:16
  • Hulusi Akar:''Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”26 Şubat 2021 Cuma 20:08
  • Yiğit Bulut:''En büyük getiri her zaman Türk Lirası’nda”26 Şubat 2021 Cuma 17:53
  • Doğu Perinçek: MHP’nin başına geçmek şereftir26 Şubat 2021 Cuma 12:08
  • Türkiye'de Anne ve baba, SMA’lı çocukları için böbreklerini satılığa çıkardı26 Şubat 2021 Cuma 10:59
  • 'Merkez Bankası'ndan enflasyon formülü: ATM'lere 200'lük banknot koymayın'26 Şubat 2021 Cuma 10:50
  • Okan Bayülgen,'geri zekalı' dediği için hapis istemiyle yargılanacak25 Şubat 2021 Perşembe 23:01
  • 'Nefesim yetmiyor' diyerek alkolmetreye üflemeyen sürücü, 179 promil alkollü çıktı25 Şubat 2021 Perşembe 22:36
  • İmamoğlu'ndan, 'Kanal İstanbul'u inadına yapacağız' diyen Erdoğan'a yanıt25 Şubat 2021 Perşembe 20:35
  • Kılıçdaroğlu: Erdoğan, ‘Koltuk benim olsun memleket mahvolsun’ diyor25 Şubat 2021 Perşembe 20:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti