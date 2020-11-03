  • BIST 1.151
  • Altın 516,379
  • Dolar 8,4055
  • Euro 9,8534
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 pozitif vaka

Türkiye'de Koronavirüs | 79 kişi daha hayatını kaybetti, 2343 yeni 'hasta' tespit edildi

»
Türkiye'de Koronavirüs | 79 kişi daha hayatını kaybetti, 2343 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Koronavirüs | 79 kişi daha hayatını kaybetti, 2343 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 79 kişi daha hayatını kaybetti, 2343 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 481'e, hasta sayısı ise 382 bin 118'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin."

cs3-001.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD, İzmir Depreminde Can Kaybının 105 Olduğunu, 144 Kişinin Tedavisinin Sürdüğünü Açıkladı03 Kasım 2020 Salı 14:40
  • Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!03 Kasım 2020 Salı 13:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin Adı Ayda... Geçmiş Olsun Güzel Yavrum03 Kasım 2020 Salı 13:07
  • Türkiye İzmir İçin Tek Yürek03 Kasım 2020 Salı 11:59
  • Burs Ve Kredi Başvuruları 8 Kasım'a Uzatıldı03 Kasım 2020 Salı 10:25
  • Ayla Bebek 91 Saat Sonra Sağ Olarak Çıkarıldı (Gelişme)03 Kasım 2020 Salı 10:14
  • İzmir'de Kurtarma Ekipleri Bir Bebeğimize Daha Canlı Ulaştı03 Kasım 2020 Salı 10:03
  • İzmir'de 90 saat sonra bir mucize daha! 3 Aylık bebek bulundu... CANLI İZLEYİN03 Kasım 2020 Salı 09:45
  • İzmir Depreminde Can Kaybı 102'ye Yükseldi03 Kasım 2020 Salı 09:42
  • Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masrafını üstlenecek02 Kasım 2020 Pazartesi 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti