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Türkiye'de Koronavirüs | 89 kişi daha hayatını kaybetti, 3223 yeni 'hasta' tespit edildi

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Türkiye'de Koronavirüs | 89 kişi daha hayatını kaybetti, 3223 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Koronavirüs | 89 kişi daha hayatını kaybetti, 3223 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 223 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 11 bin 507'ye, hasta sayısı ise 414 bin 278'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."

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