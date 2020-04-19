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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Türkiye'de Koronavirüs evsizleri vurdu, park ve bahçelerde oturmak yasak: "Biz nereye gidelim"

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Türkiye'de Koronavirüs evsizleri vurdu, park ve bahçelerde oturmak yasak: "Biz nereye gidelim"
Türkiye'de Koronavirüs evsizleri vurdu, park ve bahçelerde oturmak yasak: "Biz nereye gidelim"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan iller arasındaki Adana’da evsiz 2 arkadaş yatacak yer bulmak için yardım bekliyor. Yasak nedeniyle polisten saklanarak parklardaki kamelyalarda yatan evsizler, virüsten ölmek istemediklerini söylediler.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı Cuma gecesi saat 00.00'da başladı. Yasağın uygulandığı kentlerden olan 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip Adana’da yasak kararı ile birlikte yaşam dururken, evsizler zor durumda kaldı.

Kentte biri 10, diğeri 20 yıldır sokaklarda yaşayan iki arkadaş polislerden saklanarak parkların kamelyalarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. 2004 yılında eşinden ayrılan ve 10 yıl önce de oğlunu trafik kazasında, anne ve babasını da rahatsızlıkları nedeniyle kaybeden 48 yaşındaki Murat Sincer evsizlerden biri. Ailesini kaybettikten sonra girdiği işlerde tutunamayan ve kimse destek çıkmadığı için sokaklarda yaşayan Sincer, kendisi gibi ailesini kaybetmiş Mustafa Löktay (45) ile birlikte kalıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle park ve bahçelerde oturmak yasaklandığı için iki evsiz arkadaş polislerden saklanarak parkların kamelyalarında yatıyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağında ise iki arkadaş Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda bulunan bir parkın kamelyasında vakit geçiriyor.

"Biz nereye gidelim"

Devletten yardım isteyen Murat Sincer, "10 yıldır sokaktayım, kimsemiz yok. Çaresizim. Geçimsizlikten, çaresizlikten sokaktayız. Ailemiz bakmadı. Annemi, babamı ve oğlumu kaybettim. İş bulduğum zaman çalışıyorum, yoksa buralardayız. Burada kalıyoruz sokağa çıkma yasağında da. Parklarda oturmak yasak diyorlar. Biz nereye gidelim" diye konuştu.

Koronavirüsten korktuklarını belirten Sincer, "Korkulmayacak bir şey değil bu virüs. Dezenfekte edilmiş değil kaldığımız yerlerde. Bize bir yardım eli uzatsınlar. Kalacak yer, iş, maddi ve manevi yardım istiyoruz. Devletten hiç yardım almadım. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Birileri yemek getirirse yiyoruz, yoksa bakkaldan peynir, zeytin ve ekmek alarak yiyoruz. Yarı aç, yarı tok yaşayıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs'ten ölmek istemediklerini kaydeden Sincer, "Virüs kapmamak için kalacak yer istiyoruz. Biz virüsten ölmek istemiyoruz. Temiz, sağlıklı bir yer istiyoruz arkadaşım ile birlikte. O çok fazla konuşamıyor, biraz rahatsız kendisi. Virüsten ölmek istemiyoruz. Sağlıklı yaşamak istiyoruz sadece" dedi.

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