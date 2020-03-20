  • BIST 85.796
  • Altın 315,635
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9'a; vaka sayısı 670'e yükseldi

»
"Son 24 saatte 3656 şüpheli hastaya test yapıldı; 311'inin sonucunun pozitif çıktı"
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9'a; vaka sayısı 670'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte ölü sayısının 9'a, vaka sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı. Koca, hayatını kaybedenlerin durumuna ilişkin "yaşlı ve direnci zayıf" ifadesini kullandı. 

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Bakan Koca, son 24 saatte 3656 şüpheli hastanın 311'inin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:   

"Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim." 

11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
29 Mart: 670 vaka, 9 ölü

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Eski Merkez Bankası Başkanı: İşsizlik Fonu devreye sokulabilir ama orada da nakit yok20 Mart 2020 Cuma 17:01
  • Ertelenen sınavlar açıklandı20 Mart 2020 Cuma 16:21
  • Yaşlılar Coronaya daha fazla hassasiyet göstersin diyerek yaşlıları ziyaret ettiler20 Mart 2020 Cuma 16:18
  • Camiye girmek için kapıyı tekmeledi: Neden korkuyorsunuz, Allah'tan korkalım!20 Mart 2020 Cuma 15:55
  • Türkiye'de AVM'ler kapalı mağazalardan kira almayacak20 Mart 2020 Cuma 15:50
  • Koronavirüs | Dükkâna gelen toptancı hapşırınca olanlar oldu20 Mart 2020 Cuma 15:41
  • T.C. Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de radikal grupların roket saldırısında 2 asker şehit oldu20 Mart 2020 Cuma 14:36
  • Türkiye’de ‘koranavirüs affı’ gündemde; 100 bin kişiye tahliye yolu açılabilir20 Mart 2020 Cuma 14:25
  • Hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı, mahkeme personeli karantinaya alındı20 Mart 2020 Cuma 12:18
  • TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan koronavirüse karşı birlik vurgusu20 Mart 2020 Cuma 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti