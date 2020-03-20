Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9'a; vaka sayısı 670'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte ölü sayısının 9'a, vaka sayısının ise 670'e yükseldiğini açıkladı. Koca, hayatını kaybedenlerin durumuna ilişkin "yaşlı ve direnci zayıf" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, son 24 saatte 3656 şüpheli hastanın 311'inin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim."
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
29 Mart: 670 vaka, 9 ölü
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.