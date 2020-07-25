Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti: 921 yeni vaka var

Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin 173, can kaybı 5 bin 596 oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 can kaybı yaşandı. Yeni vaka sayısı ise 921 oldu. Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleeri kullandı:

"Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli."