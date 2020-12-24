  • BIST 1.426
  • Altın 458,060
  • Dolar 7,5685
  • Euro 9,2219
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 18 bin 102

»
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 18 bin 102
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 18 bin 102

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 18 bin 102 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı" dedi.

Sağlık Bakanlığıyeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254 artarak 19 bin 115'e ulaştı. 

Bugün 195 bin 675 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 18 bin 102 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 3 bin 218 olarak belirlenirken, 'ağır hastaların' sayısı 4 bin 805 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 33 bin 985 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 4.1 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 50.8

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 68.2

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 40.0

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Metin Akpınar 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hakim karşısına çıktı23 Aralık 2020 Çarşamba 23:15
  • Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu: 'İnsanlardan çok korkuyor'23 Aralık 2020 Çarşamba 22:15
  • Çanakkale'de bebeğini çöp konteynerine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı23 Aralık 2020 Çarşamba 21:45
  • Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti23 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
  • 'Koronavirüs mahallesi': 50 kişi hayatını kaybetti23 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
  • Ankara'da bulunan köpeklerin ses tellerinin kesildiği raporla kesinleşti: Hasar kalıcı23 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
  • Adnan Oktar: Eğer biz evrimi çürütmeseydik Türkiye komünist olurdu23 Aralık 2020 Çarşamba 19:00
  • Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı altıya çıktı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:57
  • Karamollaoğlu: İktidar ya Doğu Türkistan'ı seçecek ya da Doğu Perinçek'i23 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
  • Diyanet: 'Koronavirüs ilahi bir ikaz! Ateistler pandemi sürecini fırsata çevirmeye çalışıyor'23 Aralık 2020 Çarşamba 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti