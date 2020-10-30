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Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti, 2322 yeni 'hasta' tespit edildi

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Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti, 2322 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti, 2322 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti, 2322 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 10 bin 177'ye, hasta sayısı ise 373 bin 154'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz."

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