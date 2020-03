Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, toplam vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti. Kaybın binlerle ifade edildiği, hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyini yaptı, küresel soruna karşı ulusal mücadelesini verme yolunu seçti, sıkı tedbirlerini aldı. Önceki tedbirler, şimdi sadece bir avantaj.

"Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirebilecek bir yayılma kabiliyetine sahip. Virüsten uzaktan kalmanın yolu hayatımızda bir değişikliğe gitmek. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Şartları sağlayıp onlara uymak zorundayız.

"Bugün Bilim Kurulu'muzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gödük. Ortaya koyduğumuz yaklaşım şu olmuştur, en önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirdik. Bu yaklaşımın anlamı şu, sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, sosyal hayat ona göre düzenlenmelidir. Buun için de çalışma saatleri günleri, tatiller düzene konmalıdır. Bilim Kurulu'muz kapalı alandaki temaslar için de tedbir önermektedir.

"Sosyal hareketliliği ve teması azaltarak toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekir. Amaç virüsün yayılımını önlemeki olduğu yerde kontrol altına almaktır. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak, yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya varıyor. Virüsün şehirden şehire taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki şehirlerin izole edilmesi gibi düşünülebilir. Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbir belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş geçici bir hayat tarzıdır.

"Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır. Bakanlığımız bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği her adımı atmaya devam edecek. Önceki basın toplantımızda bahsetmiştim, hastalığa dair verileri kurumsal internet sayfamızda yayınlayacağız. Bugün itibariyle internet ortamında güncellenerek her akşam açıklanmış olacak. Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. Toplamda 47 bin 823 test yapılmış oldu. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'yi bulu. Tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır. 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmişti.

"Bilim Kurulu'nun önerilerini Cumhurbaşkanı'mıza arz edildi. Cumhurbaşkanı'mızın değerlendirmeleri olacak, detay vermem doğru olmaz. Daha çok kısıtlamalara yönelik.

"33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan bir aileden bahsetmiştim ve çalışanlarından. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı teması olan kişi genç, babası ve amcası 60 yaşın üzerinde olan kişilerle temasında o kişiler yoğun bakım şartlarında tedavi edildi. Biz taramaları yaparak tespit ettik, ailede bu arada benzer yine yoğun bakım şartlarında tedavi olan bir üçüncü hasta daha oldu. Tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için ilk enfekte olan ama durumu iyi olan kişi yakınının muhasebe işlemleri için sağlık çalışanınla temas eden, hayatını kaybediyor. Sağlık çalışanımız muhasebede çalışan, 5-6 yaşından beri tedavisi devam eden önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla o virüsü kapıyor, ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz, muhtemelen mevsimsel bir grip tablosu vardı, Koronavirüs'le temas etmesiyle takip edildiği hasteneye gidiyor. Orada bir 58-59 kişiyle temas ediyor, o kişi yoğun bakıma girdi ve onu da kaybettik. Bu bulaştırıcılığı yapan kişi hayatta. O virüsü taşıyan kişi direnci düşük olan, yaşlı veya kronik hastalığı olan kişilerle temas ettiğinde önemli ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Diyoruz ki, herkes kendisini virüsü taşıyormuş gibi düşünerek davranıyor olmalı, temasını ona göre sağlıyor olmalı, mümkün mertebe bu dönemde evde kendimizi izole ederek geçirelim istiyoruz. Çünkü herhangi bir bulgunuz olmayabilir, hafif geçiriyor olabilirsiniz ama direnci düşük olan gençler için de kötü sonuçları olduğunu görmüş oluyoruz. Bir başka kişinin hayatını kaybetmesine de bir sebep olmuş oluyoruz. Herkesin bu noktada son derece kendisini izole ederek geçici yaşam dönemi sağlamasının önemli olduğunu bu örnekle görmüş oluyoruz.

"Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, özellikle bazı illerimizde vaka sayıları fazla. Bu çerçevede Bilim Kurulu'nun önerileri oldu, alınabilecek bir tedbir varsa devlet gereğini yapar.

"Geçen toplantıda da bahsetmiştim, biz testlerle ilgili hiçbir vatandaşımızın ücret vererek yaptırmaması gerektiğini ve bu testlerin hangi laboratuvarlarda çalışılacağının iznini de bakanlık olarak veriyoruz. Eğer pozitif vaka tespit edilirse, o hastanın temas ettiği kişilere ulaşmamız gerekiyor. O yüzden herkesin bulunduğu yerde izin almadan test yapılabilirliği doğru değil. Sadece kamu değil üniversite hastaneleri ve çalışabilir her laboratuvarı izin vererek bir gayret içinde olduk. Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına bunu test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil, gereken yapılmış olur.

"Testlerle ilgili talebin arttığını biliyoruz. Normalde moleküler dediğimiz PCR testi var, üniversitelerimiz dahil olmak üzere birçok merkezde yapılabilir hale gelmiş oldu. Bununla 60-70 dakikada sonuç veren, 2-3 saatlik hazırlık safhası var, 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değil. Çin'de hazırlık safhası olmayan bir kit geliştirildi. Bu kit laboratuvarlara verilmiş oldu, 3-4 saatlik süreci 60-70 dakika arasına çeken kit laboratuvarlara verildi. PCR yöntemiyle çalışan kit 350 bin, 3-4 saat ortalamayla olan elimizde 1 milyona yakın kitimiz var. Çalışabilecek herkese yetecek kadar kitimiz var. Biz hem merkez sayısını artırmak, hem de süreyi kısaltmak için yapılabilecekleri devreye sokma çabası içindeyiz. Rakamlardan da görüyorsunuz 7-8 binlere ulaşan bir test sayısı oldu, önümüzdeki günlerde 15-20 binlere kadar çıkmış olacak. Hızlı 15 dakikalık tarama kitleri var, 350 bin tane elimizde hazır var. Antikor tespit eden, Bilim Kurulu'nun belirlediği şekliyle taramada kullandığımız bir test şekli. Biz hızlı tarama kitini tanı için kullanmıyoruz, daha çok tarama ve sağlık kuruluşundaki personelin taşıyıcılığını bilmek amacıyla kullanıyoruz. Bir de hastanın durumunu tespit etmek için kullanıyor olacağız.