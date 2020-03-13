  • BIST 94.225
  • Altın 319,967
  • Dolar 6,2718
  • Euro 7,0139
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Kamu Görevlilerine Yurt Dışı Yasağı

»
Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Kamu Görevlilerine Yurt Dışı Yasağı
Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Kamu Görevlilerine Yurt Dışı Yasağı

 Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle durduruldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görüldüğü ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği vurgulanan genelgede şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkur Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir."

KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Bu çerçevede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışlarının durdurulduğu bildirilen genelgede, zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan; mahalli idarelerde (bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacağı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Tabip odası başkanı: Türkiye’de ‘corona’ testi yaygın yapılmadığı için geç saptandı12 Mart 2020 Perşembe 14:01
  • İstanbul'da etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu12 Mart 2020 Perşembe 12:51
  • MEB koronavirüs nedeniyle okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti12 Mart 2020 Perşembe 12:38
  • Koronavirüs tedbirleri: Edirne'den Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor12 Mart 2020 Perşembe 11:21
  • KOCA: "Tedbirde Birlikteyiz, Mücadeleyi Birlikte Vereceğiz"12 Mart 2020 Perşembe 11:12
  • AK Parti’den iki parti doğdu… Yeni partiler, siyasi tabloyu ne kadar değiştirecek?12 Mart 2020 Perşembe 10:25
  • T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘corona’ya karşı evde yapılması gerekenlere dair paylaşım11 Mart 2020 Çarşamba 20:18
  • Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Konusunda Risk Ciddi11 Mart 2020 Çarşamba 18:08
  • Erdoğan’a termal kameralı ‘corona’ önlemi11 Mart 2020 Çarşamba 17:40
  • Berkin Elvan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı: Elimizden aldıkları evlatlarımızın adaletine açız11 Mart 2020 Çarşamba 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti