Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saat: 19 can kaybı, 1172 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili son verileri açıkladı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi, 1172 yeni vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 5 bin 186'ya, toplam vaka sayısı 203 bin 456'ya yükseldi.
Bugünkü iyileşen hasta sayısı 1313 olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 178 bin 278'e ulaştı.
Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1082'ye ulaşırken, toplam entübe hasta sayısı 374 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan" ifadelerini kullandı.
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