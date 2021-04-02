Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 179 can kaybı, 42 binden fazla yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük vakaları açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 179 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi.

Bugünkü tespit edilen hasta sayısı 1471 oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 31 bin 892'ye, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296'ya yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 24 bin 419 olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye ulaştı.

Ağır hasta sayısı ise 2 bin 182 olarak kayıtlara geçti.