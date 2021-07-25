Türkiye'de koronavirüs: Vaka sayısı 14 bini aştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısında son 24 saatte patlama yaşandı. 14 bin 230 kişiye koronavirüs teşhisi kondu.

Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 Covid-19 tablosunu paylaştı.

Tabloda vaka sayısındaki kritik artış dikkat çekti.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, tabloyla ilgili "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre, 1. doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 63.61 iken iller içerisinde yüzde 85.1 aşılama ile Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ izliyor. Yüzde 36.1 aşılama oranı ile Bitlis ise son sırada bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılanması durumunda o il mavi renkle gösteriliyor. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya "mavi iller" arasında bulunuyor.