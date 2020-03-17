Türkiye’de koronavirüs vakaları 47’ye yükseldi.

Türkiye’de koronavirüs vakalarının sayısı 18’den 47’ye yükseldi.
Türkiye Sağlık Bakanı Koca,"(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca, “Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü” dedi.
Koca, “Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.” açıklamasında buundu.
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