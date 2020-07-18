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Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 5 bin 475'e yükseldi

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 475'e yükseldi. Son 24 saatte 918 yeni vaka tespit edildi, 1179 kişi iyileşti.
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 5 bin 475'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 475'e yükseldi. Son 24 saatte 918 yeni vaka tespit edilirken, 1179 kişi iyileşti. Ülkemizde toplam vaka sayısı 218 bin 717'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 201 bin 13 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.

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