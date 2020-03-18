  • BIST 86.778
  • Altın 314,399
  • Dolar 6,4223
  • Euro 7,0410
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

»
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Hastanın 89 yaşında olduğunu ifade eden Bakan Koca, hastanın virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığının bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Koca, şunları söyledi:

-Koronayı pandemi senaryosu ile değerlendirdik.

-7 gün önce geç saatlerdeki basın toplantısında ilk vakayı bildirmiştik.

-Virüs solunum yolu ile bulaşıyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüs farklı yaş guruplarına etkili.

-Yetişkinlerde sonuç değişebiliyor. Hastalıkta ölüm oranı sanılanın altındadır. Yaşlılar yüksek risk gurubundadır.

-Savunma sistemi zayıf yaşlılarımız dikkatli olmalı.

-Özel bir durum nedeniyle toplandık. Bu gece bütün halkımızı üzen bir haber veriyoruz.

-Corona virüsü ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

-Ölen hasta 89 yaşında Çin temaslı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: 3 bin 614 vatandaş geri getirilecek17 Mart 2020 Salı 16:45
  • Şaka değil gerçek! Menzil şeyhi koronavirüsle konuşmuş17 Mart 2020 Salı 16:30
  • T.C. Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir17 Mart 2020 Salı 12:24
  • Oktay: “KKTC’ye her türlü desteği veriyoruz, soydaşlarımızın sağlığı önceliğimiz”17 Mart 2020 Salı 12:13
  • Çavuşoğlu:Türk vatandaşları 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek17 Mart 2020 Salı 11:31
  • THY Londra’dan ek seferler koydu17 Mart 2020 Salı 10:30
  • THY'den bilet değişim açıklaması17 Mart 2020 Salı 10:24
  • Türkiye'de Corona virüsü tanısı konan hasta sayısı 47 oldu16 Mart 2020 Pazartesi 23:55
  • Koronavirüs - TTB: Hekimlerden aldığımız duyumlar, hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde16 Mart 2020 Pazartesi 22:47
  • Koronavirüs:T.C. İçişleri Bakanlığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı16 Mart 2020 Pazartesi 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti