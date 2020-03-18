Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Hastanın 89 yaşında olduğunu ifade eden Bakan Koca, hastanın virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığının bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şunları söyledi:

-Koronayı pandemi senaryosu ile değerlendirdik.

-7 gün önce geç saatlerdeki basın toplantısında ilk vakayı bildirmiştik.

-Virüs solunum yolu ile bulaşıyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüs farklı yaş guruplarına etkili.

-Yetişkinlerde sonuç değişebiliyor. Hastalıkta ölüm oranı sanılanın altındadır. Yaşlılar yüksek risk gurubundadır.

-Savunma sistemi zayıf yaşlılarımız dikkatli olmalı.

-Özel bir durum nedeniyle toplandık. Bu gece bütün halkımızı üzen bir haber veriyoruz.

-Corona virüsü ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

-Ölen hasta 89 yaşında Çin temaslı.