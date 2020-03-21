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Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

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Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi: Vaka sayısı 670
Türkiye'de koronovirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670’e ulaştı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım" dedi.  ​Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edilmişti.ekran-alintisi-003.png

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