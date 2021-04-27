  • BIST 1.389
  • Altın 472,197
  • Dolar 8,2555
  • Euro 9,9576
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 51 ilde artış gösterdi

»
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17-23 Nisan'ı kapsayan verilere göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı, üç büyükşehirden İstanbul ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı.
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 51 ilde artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının açıkladığı 17-23 Nisan'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 51 ilde arttı, 29 ilde azaldı, Hatay'da ise aynı kaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 17-23 Nisan'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 10-16 Nisan'da 18 ilde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artarken 17-23 Nisan'da sadece Zonguldak'taki artış 100 bin nüfusta 100'ü geçti.

Zonguldak'ın ardından 100 bin kişideki vaka sayısı en fazla artan iller Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak sıralandı. Vaka sayısı bir haftada Zonguldak'ta 122,46, Gümüşhane'de 91,04, Kırşehir'de 83,53, Ağrı'da 82,73, Giresun'da 82,01 arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en az arttığı iller ise 1,17 ile Mardin, 1,84 ile Bursa, 4,62 ile Sinop, 5,18 ile Adana ve 6,79 ile Aydın oldu.

Vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı

Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı bir haftada İstanbul'da 920,57'den 854,75'e, İzmir'de 351,97'den 335,09'a düştü. Ankara'da ise 534,14 olan 100 bin kişideki vaka sayısı 33,74 artarak 567,88'e çıktı.

10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 2'nci olan İstanbul, vaka sayısı 65,82 azalmasına rağmen 17-23 Nisan'da ilk sıraya çıktı. Daha önce listenin ilk sırasında yer alan Çanakkale, vaka sayısındaki düşüşün İstanbul'u geçmesiyle ikinciliğe geriledi.

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 29 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak sıralandı.

10-16 Nisan haftasında en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü il olan Yalova'da 100 binde görülen vaka sayısı 199,60 azalarak 838,25'ten 638,65'e indi. Bu azalışla Yalova, en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 7'nciliğe geriledi.

Kastamonu'daki vaka sayısı ise 160,21 azalarak 683,09'dan 522,88'e düştü. Böylece 10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı il olan Kastamonu, 17-23 Nisan'da 20'nci oldu.

Çanakkale'deki vaka sayısı 124,09 azalarak 962,98'den 838,89'a geriledi. Vaka sayısı, Samsun'da 601,14'ten 481,90'a, Yozgat'ta 499,89'dan 388,93'e düştü.

Vaka sayısı düşen iller arasında Samsun, 3 hafta boyunca azalışın sürdüğü tek il oldu.

Vaka sayısı en fazla azalan 5 ilin ardından gelen şehirler şu şekilde sıralandı:

"Kırklareli, Kilis, Balıkesir, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Trabzon, Osmaniye, Edirne, Tokat, Adıyaman, Konya, Amasya, Ordu, Bingöl, Malatya, İzmir, Isparta, Elazığ, Çorum, Rize, Gaziantep, Çankırı, Mersin."

İllerin vaka artış aralıkları

Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller "Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı, Giresun, Karaman, Erzurum, Bolu, Kars, Hakkari, Afyon, Karabük, Nevşehir, Tunceli, Kütahya." olarak sıralandı.

Vaka artışının 1-50 aralığında olan iller de sırasıyla, "Düzce, Siirt, Erzincan, Ardahan, Niğde, Bitlis, Ankara, Bayburt, Uşak, Aksaray, Bilecik, Sivas, Muş, Diyarbakır, Batman, Tekirdağ, Antalya, Manisa, Artvin, Kahramanmaraş, Burdur, Van, Kırıkkale, Kayseri, Kocaeli, Şanlıurfa, Sakarya, Denizli, Muğla, Bartın, Şırnak, Aydın, Adana, Sinop, Bursa, Mardin." olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Hatay'ın her 100 bin kişide 239,74 olan vaka sayısı değişmedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thodex’te 330 bin lirası kalan bir mağdur, daha önce de Çiftlik Bank'ta dolandırıldığını söyledi26 Nisan 2021 Pazartesi 19:20
  • İşten umudunu kesen gençler 3B’ye sarıldı26 Nisan 2021 Pazartesi 19:02
  • Kobani davası başladı | Selahattin Demirtaş cezaevinden '128 milyar dolar nerede' yazılı kâğıdı SEGBİS kamerasına gösterdi26 Nisan 2021 Pazartesi 17:41
  • AKP’li başkan çocuk işçiyi, ‘küçük ustamız’ diye tanıttı26 Nisan 2021 Pazartesi 17:30
  • Türkiye'de Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde "tam kapanma" var26 Nisan 2021 Pazartesi 16:38
  • Tatar-Erdoğan görüşmesi tamamlandı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:21
  • Rusya, Sputnik V'nin Türkiye'de Üretimi İçin Anlaştı26 Nisan 2021 Pazartesi 14:53
  • Tam kapanma olacak mı? Kabine toplantısı öncesi flaş açıklama26 Nisan 2021 Pazartesi 14:10
  • 5+BM Toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Başkanlığındaki Heyet Temsil Edecek26 Nisan 2021 Pazartesi 13:31
  • Türkiye’de Kripto Para Borsası Thodex Soruşturmasında Gözaltına Alınan 62 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi26 Nisan 2021 Pazartesi 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti