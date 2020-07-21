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"Türkiye'de kullanılan Koronavirüs testinin doğruluğu yüzde 40" iddiası, onay veren daire başkanını görevden aldırdı

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"Türkiye'de kullanılan Koronavirüs testinin doğruluğu yüzde 40" iddiası, onay veren daire başkanını görevden aldırdı
"Türkiye'de kullanılan Koronavirüs testinin doğruluğu yüzde 40" iddiası, onay veren daire başkanını görevden aldırdı

Avrupa’da yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de “yerli kit” olarak tanıtılan ve bütün hastanelerde kullanılan Koronavirüs testinin doğruluğunun yüzde 40 olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepki göstermesinin ardından, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde Koronavirüs çalışmalarıyla ilgilenen ve testi onaylayan Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç görevden alındı.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; Bioeksen tarafından üretilen, devlet hastanelerinde, havaalanlarında ve gümrük kapılarında Koronavirüs teşhisi için kullanılan test, iddiaya göre  Avrupa’ya gönderilerek uluslararası teste tabi tutuldu.  Yapılan testle birlikte Türkiye’de her yerde kullanılan testin doğruluğunun yüzde 40 olduğu tespit edildi.

Uluslararası teste tabi tutulan testin doğruluğunun yüzde 40 çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddiaya göre duruma tepki gösterdi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde Koronavirüs çalışmalarıyla ilgilenen, kite onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç görevden alındı.

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