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"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diyen Erdoğan'a yanıt

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" sözlerine geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi.
"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diyen Erdoğan'a yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" sözlerine geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün Kayseri'de düzenlediği mitingde,  HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlatarak  "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor? Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı Twitter'da yanıt verdi. CHP'li Tekin, Erdoğan'ın Başbakan olduğu 2013 yılında, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınındaki ‘’Bunlar, tarihi filan bilmiyorlar. Bunların tarih bilinci yok. Şimdi ‘cumhuriyete savaş açmak’ derken, bir defa dünyaya şöyle bir bakalım. Dünyada gelişmiş güçlü ülkelere bakarsanız, bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu, güçlenme alametidir. Gelelim bizim kendi tarihimize. Osmanlı’ya baktığımız zaman, o güçlü Osmanlı’da mesela çok daha enteresan Lazistan eyaleti var, Kürdistan Eyaleti var. İniyoruz güneye yine aynı şekilde eyalet sistemleri var. Niye Osmanlı güçlü ve oralarda hiç çekinmeden rahatlıkla bunları vermiş. Şimdi ben MHP’ye endişeyle bakıyorum. Haydi CHP’yi bu konuda farklı düşünürüm de. Ama MHP bir taraftan ‘Osmanlı’nın devamıyız’ diyecek veya ‘Osmanlı’yız’ diyecek. Öbür taraftan Osmanlı’nın bu devlet yapısındaki yaklaşım tarzını görmezlikten gelecek" sözleri ile Diyarbakır mitingindeki "Kürt kardeşim, Türk kardeşim, Zaza kardeşim, bu cumhuriyet senin cumhuriyetindir, artık bu ülkede asimilasyon olmayacak" açıklamalarını hatırlatarak "Prompter değişince Erdoğan da değişir"  dedi.

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