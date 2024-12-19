  • BIST 9894.32
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Türkiye'de kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına uyarısı

»
Türkiye'de yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen soğuk ve yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Rize, Artvin ve Ardahan’da bugün de yoğun kar yağışı görülecek.
Türkiye'de kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, iki kentin iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı yaşanacağını bildirdi.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT
Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

YÜKSEKLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

BATI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA SİS VE PUSA DİKKAT
İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 13 derece olacak. Megakentte bugün sabah saatlerinde görülen sis ve pusun gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Başkent Ankara 7, İzmir ise 18 derece olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Isparta'da iki askeri helikopter havada çarpıştı! Biri tuğgeneral 5 asker şehit oldu09 Aralık 2024 Pazartesi 14:39
  • Özgür Suriye Ordusu’na ‘terörist’ diyen Perinçek’e soruşturma08 Aralık 2024 Pazar 18:14
  • Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Katar'da Suriye konusunu görüşecek07 Aralık 2024 Cumartesi 10:25
  • Narin Güran cinayeti: Savcı dört tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi07 Aralık 2024 Cumartesi 10:22
  • Türk-Yunan uzlaşması sonuç verdi: AGİT'in başına ilk kez Türkiye'den bir diplomat seçildi06 Aralık 2024 Cuma 20:41
  • Narin Güran cinayetinde istenen cezalar belli oldu06 Aralık 2024 Cuma 11:42
  • İsias Otel davası: Bir sonraki duruşma 24 Aralık’ta03 Aralık 2024 Salı 19:17
  • Fatih Erbakan: Erdoğan'ın artık emekli olması lazım03 Aralık 2024 Salı 18:55
  • Esendağlı’dan İSİAS Otel ara kararına ilişkin açıklama!03 Aralık 2024 Salı 17:56
  • Adıyaman Başsavcılığı, İsias Otel Sorumlularına En Üst Seviyede Ceza Talep Etti03 Aralık 2024 Salı 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti