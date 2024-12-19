Türkiye'de kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına uyarısı

Türkiye'de yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen soğuk ve yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Rize, Artvin ve Ardahan’da bugün de yoğun kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, iki kentin iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı yaşanacağını bildirdi.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

YÜKSEKLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

BATI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA SİS VE PUSA DİKKAT

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 13 derece olacak. Megakentte bugün sabah saatlerinde görülen sis ve pusun gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Başkent Ankara 7, İzmir ise 18 derece olacak.