Türkiye'de Lüks otomobil satışları yüzde 55 azaldı

Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daraldı. Bu yılın ilk yarısında 4 bin 379 adet satış gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018'in ilk yarısında pazarda 353 bin 348 adetlik satış yapılmıştı.

Verilere göre, söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi.

Geçen yılın ilk yarısında 275 bin 870 otomobil satılmıştı.

VERGİ İNDİRİMİ DÜŞÜŞÜ ENGELLEYEMEDİ

ÖTV ve KDV indirimine karşın otomotiv satışlarındaki azalış dikkati çekerken, lüks (E) ve ultra lüks (F) segmentlerindeki satışlarda da yılın ilk yarısında gerileme yaşandı.

Geçen yılın ilk yarısında 8 bin 144 lüks otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde 3 bin 346 adet satış oldu. Söz konusu dönemde lüks segmentte yüzde 58,9 azalış kaydedildi.

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 40,6 azalışla bin 33 otomobil satıldı.