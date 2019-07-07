  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Türkiye'de Lüks otomobil satışları yüzde 55 azaldı

»
Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 55,7 daraldı. Bu yılın ilk yarısında 4 bin 379 adet satış gerçekleşti.
Türkiye'de Lüks otomobil satışları yüzde 55 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018'in ilk yarısında pazarda 353 bin 348 adetlik satış yapılmıştı. 

Verilere göre, söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi.

Geçen yılın ilk yarısında 275 bin 870 otomobil satılmıştı.

VERGİ İNDİRİMİ DÜŞÜŞÜ ENGELLEYEMEDİ

ÖTV ve KDV indirimine karşın otomotiv satışlarındaki azalış dikkati çekerken, lüks (E) ve ultra lüks (F) segmentlerindeki satışlarda da yılın ilk yarısında gerileme yaşandı. 

Geçen yılın ilk yarısında 8 bin 144 lüks otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde 3 bin 346 adet satış oldu. Söz konusu dönemde lüks segmentte yüzde 58,9 azalış kaydedildi.

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 40,6 azalışla bin 33 otomobil satıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu İBB'nin iki ihalesini iptal etti06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:14
  • AİHM, salı günü Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlayacak06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:26
  • Kremlin'den S-400 açıklaması05 Temmuz 2019 Cuma 19:12
  • Erdoğan'dan Gül-Babacan ikilisi ve Davutoğlu'na mesaj: Tarih oldular, kimse onları hatırlamıyor bile05 Temmuz 2019 Cuma 18:25
  • İmamoğlu: Daire başkanları ve müdürler kadın olacak05 Temmuz 2019 Cuma 18:22
  • Yargıtay'dan Altan Kardeşler ve Ilıcak davasındaki cezalar için bozma kararı05 Temmuz 2019 Cuma 18:18
  • Yargıtay'dan Mehmet Altan için beraat kararı05 Temmuz 2019 Cuma 18:17
  • Yargıtay, Altan kardeşler ile Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu05 Temmuz 2019 Cuma 17:01
  • Ali Babacan’a FETÖ soruşturmasında karar verildi05 Temmuz 2019 Cuma 17:00
  • Soylu: “Kıbrıs meselesi, bizim milli davamızdır"05 Temmuz 2019 Cuma 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti