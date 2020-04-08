Türkiye'de MAK anketi: Halkın yüzde 41’i koronavirüs sonrası ekonomik kriz bekliyor

MAK Danışmanlık'ın yurt genelinde yaptığı ankete katılanların yüzde 41’i koronavirüs sonrasında Türkiye'de bir ekonomik kriz beklediğini paylaşırken, katılımcıların yüzde 63’ü hükümeti salgınla ilgili önlemlerde başarılı buluyor.

Dünya Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, MAK Danışmanlık 81 ilde 2 bin 600 kişinin katılımıyla koronavirüse ilişkin bir anket gerçekleştirdi.

Katılımcıların yüzde 63’ü hükümeti salgınla ilgili önlemlerde başarılı bulurken, yüzde 24’ü başarısız bulduğunu bildirdi.

'Hükümetin en başarılı olduğu konu' olarak yüzde 26 ile tedavinin ve maskelerin ücretsiz olması gösterilirken, ekonomik anlamda atılan adımlar yüzde 18, Sağlık Bakanı’nın halkı düzenli bilgilendirmesi yüzde 14 pay aldı.

En büyük yanlış belediye başkanlarıyla koordinasyonsuzluk

Katılımcıların yüzde 23’ü, mücadelede siyasi parti liderleri, belediye başkanlarıyla istişareli hareket edilmemesini yanlış bulurken, yüzde 16’sı alt gelir grupları için yeterli kaynak bulunamamasını, yüzde 14’ü Kanal İstanbul ihalesini yanlış buldu. Yüzde 7’lik grup ise sokağa çıkma ve seyahat yasaklamalarında geç kalındığını bildirdi.

Yüzde 61 gelecekten umutlu

'Koronavirüs sonrası ülkemizin geleceği konusunda umutlu musunuz?' sorusuna yüzde 61 evet, yüzde 34 hayır cevabını verdi.

Bu sürecin inancını olumlu etkilediğini ve daha fazla dua ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 54 olurken, konunun dinle ilgisi olduğunu düşünmediğini vurgulayanların oranı yüzde 41 oldu.

Katılımcıların yüzde 18’i şu ana kadarki gelişmelerin siyasi tercihini değiştirmesine neden olduğunu belirtirken, yüzde 48’lik kesim bu konuda değişim olmadığını bildirdi.

Koronavirüs sonrası ekonomik kriz beklenip beklenmediğine ilişkin soruya verilen evet ve hayır cevaplarının birbirine yakınlığı dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 41’i koronavirüs sonrası ekonomik kriz beklerken, yüzde 43’ü kriz beklemediğini bildirdi.

ABD ve Avrupa’nın sağlık sistemi yetersiz

'Bu süreçte sizi en çok ne şaşırttı?' sorusuna katılımcıların yüzde 24’ü ABD ve Avrupa’nın sağlık sisteminin kötü olduğu ve maske bulunamadığı cevabını verirken, Türkiye’nin sağlık sisteminin bir çok gelişmiş ülkelerden daha iyi olduğu gerçeği yüzde 24 oranında şaşırtıcı bulundu.

Katılımcıların yüzde 78’i koronavirüs belirtileri hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu belirtti.