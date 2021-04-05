Türkiye'de Mart ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'de mart ayında TUFE aylık bazda yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. Böylece yıllık enflasyon 2019 yılının Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyedeki seyrini sürdürdü.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

Aylık ve yıllık bazda en az artış gösteren grup alkollü içecekler oldu; en fazla artış sağlık, eğitim, lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti.

Beklentiler ne yöndeydi?

Foreks'in 21 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, mart ayında enflasyonun yüzde 1,04 artacağı tahmin ediliyordu. Analistlerin yıllık beklentisi yüzde 16,14 seviyesinde oluşmuştu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise mart ayında 1,09 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer almıştı. Reuters'ın 16 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette mart ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 15.92 ile yüzde 16.97 bandında, aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0.83 ile yüzde 1.75 aralığında yer almıştı.

TÜİK rakamları açıkladı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2021

Aylık en az artış gösteren grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,54 ile ev eşyası ve %0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%3,70 ile sağlık, %2,77 ile eğitim ve %2,60 ile lokanta ve oteller oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2021

Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %17,49, aylık %1,26 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,25 artış gerçekleşti.(T24)