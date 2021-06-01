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Türkiye'de maske yasağı kalkacak, KKTC'de ise aşılama kaplumbağa hızında!

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Türkiye'de maske yasağı kalkacak, KKTC'de ise aşılama kaplumbağa hızında!
Türkiye'de maske yasağı kalkacak, KKTC'de ise aşılama kaplumbağa hızında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında yoğun bir aşılama yapılacağına işaret ederek, ''Eylül'de normal hayata dönmek istiyoruz, toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak ve Türkiye sonbaharda normal hayata dönecek'' dedi. 

Dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtlatan Koca, "Erken dönemde bir rahatlama bekliyoruz" diyerek, yaz aylarını işaret etti.

Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Toplumsal bağışıklığın oluşması önemli. Aşılamayı da biz Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir'' ifadelerini kullandı.

Hafta sonuna kadar 12 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’de olacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının eylül ayında uygulanmaya başlamasının planlandığını belirtti. Aşı sırası gelenlerin aşı olma oranının arttığını belirten Koca, takvim işlerse aşılamada haziran sonunda 20 yaşa kadar inileceğini söyledi.

Koca, ''Aşılamayı sağlayarak Eylül sonrasında okullar, üniversiteler ve yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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