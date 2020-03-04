Türkiye'de maskede fahiş fiyat artışı nedeniyle 9 firmaya idari para cezası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı nedeniyle Reklam Kurulunda 13 firmadan 9’unun toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Ocak ayı maske satışlarının yüzde 45, Şubatta ise yüzde 70 artış kaydettiğini belirten Pekcan, "Türkiye’deki maske üretimi , ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda" dedi.
Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Pekcan, koronavirüs nedeniyle paket turların iptal edilebileceğini söyledi.
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