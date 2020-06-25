Türkiye'de maskeli düğün dönemi başlıyor

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, düğün törenlerinin korona kurallarını belirledi: Düğünlerde maske takılacak, gelin ve damat dışında kimse oynamayacak, tokalaşma olmayacak, toplu fotoğraf çekilmeyecek.

Düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren açılıyor. İçişleri Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle kapatılan düğün salonlarının belirli şartlar gözetilerek yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesinde, düğün salonlarının 9 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenen kurallara uygun şekilde 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecekleri ifade edildi.

Genelgeye göre düğünler koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve mümkünse açık havada yapılacak. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşma ve fiziki temas olmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

Bu kuralların yanı sıra düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanması öngörüldü. Düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek.

Düğün salonlarında hazırlıklar başladı

Maske takılacak, ateş ölçümü yapılacak

Misafirlerin girişlerde ateş ölçümleri yapılacak. Vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak.

Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanacak.

Ayrıca genelgeyle gelin ve damat hariç düğünlerde dans, halay ve gösteriler de yasaklandı.

Mekanlara göre düğünler nasıl yapılacak?

Genelgede düğün yapılacak mekanlar; kapalı, açık/kır düğünü ve köy/sokak olarak üç ayrı kategoride değerlendirildi. Buna göre, kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılması, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanması şartı getirilirken düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılması yasaklandı.

Açık, kır, bahçe gibi yerlerde yapılacak düğünler için de belirli hijyen kurallarına uyulması istendi. Buna göre, açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacak. Koronavirüs (COVID-19) bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacak.

Köy düğünleri nasıl yapılacak?

Köy ve sokaklarda yapılacak düğünlerdeyse düğün sahiplerinden İçişleri Bakanlığı'nın "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesi hükümlerine uyulacağına dair taahhütname alınacak. Bunun yanı sıra törene katılanlara yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilmesi istenecek.

Törenlerin kokteyl şeklinde ya da yemekli olması durumundaysa etkinliğin yapılacağı yerin düzeni konusunda da bazı hükümler getirildi.

Buna göre masalar arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Masalar arasında en az 1,5 metre olması gerekiyor

“Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik bulundurulacak. İstenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir görevli tarafından misafirlere verilmesi sağlanacak.

Bu kurallara ek olarak düğün mekânlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve bu mekânlar düzenli olarak havalandırılacak.

Uygulama sadece nikah törenleri ile sınırlı değil

Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de genelgede belirtilen kural ve esaslara uygun hareket edilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.