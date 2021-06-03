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Türkiye'de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı: TÜFE yıllık yüzde 16,59 olarak gerçekleşti

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Türkiye'de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı: TÜFE yıllık yüzde 16,59 olarak gerçekleşti
Türkiye'de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı: TÜFE yıllık yüzde 16,59 olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 olarak gerçekleşti.

7 aydır yükseliş eğilimini koruyan enflasyonun Mayıs'ta da yükselişine devam etmesi bekleniyordu. Nisan'da yüzde 17,14'e yükselen yıllık TÜFE, 16,59'a geriledi.

Reuters anketinde beklenti yüzde 17,20'ydi.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da dün yatırımcılarla yaptığı toplantıda Mayıs ayında enflasyonun bir miktar gerileyebileceğine işaret etmişti.

Öte yandan politika faizini yüzde 19 seviyesinde tutan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faizlerin enflasyon seviyesinin üzerinde şekilleneceğini vurgulamaya devam ediyor.

Dün yatırımcılarla yaptığı toplantıda Kavcıoğlu şunları söylemişti:

Quote Message: Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." from TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz."

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu
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