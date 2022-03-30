Türkiye'de Memur ve emeklilere maaş artışı olacak

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu değerlendirilecek" dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı basın açıklamasında ayrıca 3600 ek göstergeye de değindi. Akbaşoğlu, "Hakikaten 3600 ek göstergeyle ilgili ilk somut düzenlememizi bir kariyer mesleği olarak nitelendirdiğimiz öğretmenlerimizle ilgili kanuni düzenlemede zaten ele aldık. Bunun 1.1.2023’ten itibaren geçerli olacağını öğretmenlerimize 3600 ek gösterge uygulanacağını hükme bağladık. Aynı şekilde bu yılın ilk yarısına kadar İnşallah 3600 ek göstergeyle ilgili kanuni, düzenlemenin çıkacağını buradan ifade etmek isterim. Temmuza kadar bunu mutlaka çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Beş adım atacağımızı kasım ayındaki toplantımızda ifade etmiştik. 1, dedik ki Aralık'ın 15'ine kadar inşallah asgari ücretle ilgili düzenlemeyi, yapacağız. Daha sonra memur ve emeklilerle ilgili düzenlemeleri yapacağız. 3600 ile ilgili düzenlemeyi yapacağız. Dördüncü adımla ilgili olarak da sözleşmeli personeller. Belediyelerdeki çalışanlarımız da dahil olmak üzere sözleşmeli personelle ilgili meseleyi halledeceğiz. Ve 5, EYT'li kardeşlerimizle ilgili meseleyi inşallah 2022 yılı içerisinde bununla ilgili ne yapacağımızı Çalışma Bakanlığı'mız ile kamuoyuyla paylaşacağız. Bu beş adımı atacağımızı ifade etmiştik. Şimdi üçüncü adım çalışmalarını yapıyoruz. Ne söz verdiysek bunları yerine getirdik ve getireceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmasın diyorum."