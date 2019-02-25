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Türkiye'de Merkez sağ yeni bir parti kuruluyor !

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Yerel seçimin ardından yeni bir 'merkez sağ' parti kurulacağı öne sürülürken, internet üzerinden 'yenibirparti.org' adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı.
Türkiye'de Merkez sağ yeni bir parti kuruluyor !

Seçim sonrası kurulması beklenen yeni partinin ilk işareti internet üzerinden verildi. İnternet üzerinden yayına başlayan ‘yenibirparti.org’da, “Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir” denildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin de yeni partide yer alacağı iddiaları ortaya atılırken, internet sitesinde ‘Biz kimiz?’ sorusunun da yanıtı verildi.

“Biz kimiz” kategorisinde yeni oluşum için şu ifadeler yer aldı:

“Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır.

Biz; AK Parti iktidarının 16 küsur yıllık iktidarı boyunca başarıları ve başarısızlıklarıyla tarihe geçtiğini, bu iktidarın artık yorulduğunu ve milli menfaatlerimizin bayrağın daha liyakatli, temiz ve genç kadrolarca devralınmasını gerektirdiğini düşünen sorumluluk bilinci yüksek bir kadroyuz.

Biz; siyasete yeni bir anlayış, taze kan ve heyecan getirecek, ayrıştırıcı değil birleştirici bir dil kullanacak milli bir kadroyuz.

Biz; Türkiye’nin tüm renklerini temsil eden ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz.

Biz; vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir kadroyuz.

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