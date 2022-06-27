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Türkiye'de Meteoroloji Dairesi 'kırmızı alarm' verdi

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AFAD, 'kırmızı uyarı' verilen iller için alınan tedbirleri paylaştı... AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826
Türkiye'de Meteoroloji Dairesi 'kırmızı alarm' verdi

araç ve ekipman bulunmaktadır." denildi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanaklar etkisini artıracak ve bugün gece yarısına kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden görevlendirilen bir temsilci de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak'taki AFAD Merkezlerinde de toplantılar düzenleniyor.

Bartın'da yaşanabilecek olumsuz durumlarla mücadeleye destek vermek amacıyla Ankara, Bursa ve Eskişehir'den 10 personel, 4 araç ve 1 adet paletli kurtarma aracı görevlendirilirken, il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler Köyü ile Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde birer konut tahliye edildi, Hasankadı yolundaki heyelan nedeniyle yol ile 3 köprü ulaşıma kapatıldı.

Yağışlar nedeniyle İstanbul ve Afyonkarahisar'dan Düzce'ye de takviye yapılırken, buradaki çalışmalarda 7 konuttaki 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

Karabük il merkezinde ve ilçelerde ise yağışlardan dolayı Yenice ilçesi İsmetpaşa, Aşağıköy yol ayrımında toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Kastamonu ve Sinop'taki riskli bazı bölgelerde vatandaşlar bulundukları yerden tahliye edilirken, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere de 200 kişilik KYK yurdu vatandaşlara tahsis edildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yoğun yağış nedeniyle taşan Gaziler Deresi kenarındaki 25 konutta bulunan 56 kişi sosyal tesislere yerleştirildi, tahliye edilen 150 kişiye Türk Kızılay tarafından akşam yemeği dağıtıldı.

 

2 BİN 552 PERSONEL TEYAKKUZ HALİNDE BEKLETİLİYOR

 

Bölgedeki gelişmelerin sürekli olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla Başkanlığımız tarafından 13 ilden (Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat, Sakarya) personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç ve ekipman bulunmaktadır."

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