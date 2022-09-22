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Türkiye'de Mevsimin ilk karı yağdı

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Kayseri'de Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı.
Türkiye'de Mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erciyes A.Ş. yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı bazı noktalarda 8 santimetreye ulaştı.

Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.

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