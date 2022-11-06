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Türkiye'de Millet İttifakı farkı açıyor

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ORC Araştırma, 41 ilde 3 bin 420 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu, işte yanıtlar...
Türkiye'de Millet İttifakı farkı açıyor

ORC Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 1-4 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 3 bin 420 kişiye “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Yanıtların partilere göre dağılımı şöyle:

– AKP: Yüzde 30,4
– CHP: Yüzde 24
– İYİ Parti: Yüzde 17,6
– HDP: Yüzde 7,2
– MHP: Yüzde 6,5
– GP: Yüzde 2,6
– DEVA: Yüzde 2,5
– TDP: Yüzde 2,1
– BTP: Yüzde 1,9

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Oy oranlarının ittifaklara göre dağımı ise şöyle oldu:

– Millet İttifakı: Yüzde 41,6
 Cumhur İttifakı: Yüzde 36,9

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