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Türkiye'de Milli Piyango ihaleye çıkarılıyor: Önce Varlık Fonu'na devredildi, şimdi de satılacak!

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Türkiye'de Milli Piyango ihaleye çıkarılıyor: Önce Varlık Fonu'na devredildi, şimdi de satılacak!
Türkiye'de Milli Piyango ihaleye çıkarılıyor: Önce Varlık Fonu'na devredildi, şimdi de satılacak!

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango özelleştirme ihalesini Haziran ayında yapmaya hazırlanıyor. Fonun genel müdürü Zafer Sönmez, Amerikalı, Avrupalı ve Asyalı şirketler ile Milli Piyango'nun işletme devri için görüştüklerini açıkladı. Milli Piyango, 2015 yılında da özelleşmeye çıkmış fakat ihale tamamlanmamıştı.

Türkiye Varlık Fonu'nun Genel Müdürü Zafer Sönmez gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sönmez Milli Piyango'nun satışında yeni bir formül bulunduğunu belirterek "İddaa" gibi işletme hakkının devri yöntemiyle Milli Piyango için Haziran ayında ihaleye çıkılacağını söyledi.

Sözcü'nin Reuters'ten aktardığı habere göre Zafer Sönmez, Milli Piyango'ya özellikle yabancı şirketlerden çok büyük bir ilgi olduğunu söylerken, “Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Dünyanın bu konudaki tüm dev şirketleriyle şubat ayından beri görüşüyoruz. Müthiş bir ilgi var, Türkiye’ye girmek ve bu işi yapmak için can atıyorlar. Çünkü ilk defa doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye’de örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa’nın aynısını yapacağız. Milli Piyango’nun net gelirinin Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranını yüzde 0.1’den 1-2’ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu, şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek” dedi.

2015 yılında Milli Piyango özelleştirilmiş fakat ihaleyi kazanan şirketin parayı zamanında yatıramaması nedeniyle ihale iptal olmuştu.

‘VARLIK FONU BÜYÜK BİR PROJEYE ORTAK OLACAK’

Davet usulüyle teklifleri alacaklarını söyleyen Sönmez, bahis, şans oyuncularında uzmanlığı olan ve belli bir ciro kriterini karşılayan şirketlerin bu işin en az yüzde 51’ini alması gerektiğini, geri kalan yüzde 49 için şirketin konsorsiyum yapabileceğini belirtti. Sönmez öte yandan Varlık Fonu'nun cari açığı azaltacak çok büyük bir projeye ortak olmaya hazırlandığının bilgisini verdi.

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